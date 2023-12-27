Виктор Медведчук, экс-лидер украинской оппозиции, описывает политическую ситуацию в Украине как хаос, сравнивая страну с "Сомали Европы". Он обвиняет украинское правительство в проведении агрессивной русофобской политики и критикует влияние Запада на политические процессы в стране.

Виктор Медведчук, бывший глава крупнейшей украинской оппозиционной партии, высказал свое мнение из изгнания, называя Украину "европейским аналогом Сомали". В беседе с RT Медведчук охарактеризовал политическую и социальную обстановку в стране как хаотическую и управляемую "самыми опасными элементами общества".

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По словам Медведчука, украинская ситуация ухудшилась настолько, что страна попала в список самых рискованных мест мира по версии международной компании SOS International. В этом списке Украина находится рядом с такими странами, как Ирак, Афганистан и Йемен. Основные критерии оценки включали безопасность, медицинское обслуживание, влияние климатических изменений и уровень психического здоровья населения.

Медведчук обвинил текущее украинское правительство в проведении русофобской политики, что, по его мнению, привело к кризису в области безопасности и психического здоровья. Он утверждает, что в стране происходит принудительная мобилизация, разрушение культурных памятников, связанных с Россией, и распространяется агрессивная антироссийская пропаганда.

Кроме того, Медведчук отметил, что ситуация в Украине усугубляется из-за внешнего влияния Запада, который, по его словам, стремится поддерживать свою гегемонию за счет других стран. Он утверждает, что Запад финансирует действия, направленные на то, чтобы украинцы отказались от своих исторических корней и традиций.

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Медведчук был арестован после начала конфликта с Россией, но впоследствии был освобожден в рамках обмена пленными. С тех пор он живет в изгнании и продолжает критиковать действия украинского правительства.