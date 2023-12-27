Экономический советник президента России предполагает, что Mercedes и BMW могут утратить свои лидирующие позиции на мировом автомобильном рынке из-за растущей конкуренции со стороны китайских производителей

Максим Орешкин, экономический советник российского президента, высказал мнение, что за следующие десять лет автомобильные гиганты Mercedes и BMW могут потерять свои позиции на мировом рынке. В интервью журналу "Эксперт" он заявил, что эти традиционно европейские бренды сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны Китая.

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По его словам, динамично развивающаяся китайская автомобильная промышленность успешно завоевывает новые рынки, что подрывает позиции устоявшихся европейских производителей. Орешкин сравнил возможное будущее Mercedes и BMW с Volvo, которая была приобретена китайской компанией и утратила статус чисто европейского бренда.

Орешкин подчеркнул, что в последние годы европейские автопроизводители теряют свое прежнее технологическое превосходство и рыночные позиции. Он утверждает, что Китай стал ведущей мировой экономикой, а Россия — крупнейшей в Европе.

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Эта тенденция подтверждается стремительным ростом продаж китайских автомобилей на международных рынках, а также усилением инвестиций в разработку электромобилей и новых технологий. В таком контексте китайские компании, такие как Geely (владелец Volvo), продолжают расширять свое влияние, что может привести к изменениям в глобальной автомобильной индустрии.