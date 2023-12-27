Microsoft запустила приложение Copilot для Android, предлагающее продвинутые функции искусственного интеллекта, включая ChatGPT и Dall-E.

Microsoft тихо выпустила новое приложение Copilot для устройств на Android. Приложение уже доступно в Play Store более недели, как заметил Neowin. Причина отсутствия официального объявления от Microsoft остаётся неизвестной.

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Copilot для Android предоставляет пользователям доступ к продвинутым функциям искусственного интеллекта, включая ChatGPT и Dall-E от OpenAI. Эти инструменты позволяют выполнять различные задачи, такие как исследования, написание текстов, программирование и создание изображений на основе текстовых описаний.

Microsoft внедряет функции искусственного интеллекта во многие свои продукты, и Copilot является частью этой стратегии. Приложение дает возможность использовать эти функции без необходимости установки другого программного обеспечения Microsoft. Copilot также доступен для использования в браузере через copilot.microsoft.com.

На данный момент Copilot не доступен для iOS, и нет информации о планах Microsoft по его выпуску для устройств Apple. Однако пользователи iOS могут использовать функции искусственного интеллекта через приложение Bing.

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Недавнее исследование выявило, что Copilot иногда предоставляет неверную информацию по политическим вопросам, включая ошибки в данных о выборах и кандидатах. Качество ответов Copilot не улучшилось со временем, несмотря на увеличение доступа к правильной информации в интернете.