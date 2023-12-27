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Microsoft тихо выпустила новое приложение Copilot для устройств на Android. Приложение уже доступно в Play Store более недели, как заметил Neowin. Причина отсутствия официального объявления от Microsoft остаётся неизвестной.
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Copilot для Android предоставляет пользователям доступ к продвинутым функциям искусственного интеллекта, включая ChatGPT и Dall-E от OpenAI. Эти инструменты позволяют выполнять различные задачи, такие как исследования, написание текстов, программирование и создание изображений на основе текстовых описаний.
Microsoft внедряет функции искусственного интеллекта во многие свои продукты, и Copilot является частью этой стратегии. Приложение дает возможность использовать эти функции без необходимости установки другого программного обеспечения Microsoft. Copilot также доступен для использования в браузере через copilot.microsoft.com.
На данный момент Copilot не доступен для iOS, и нет информации о планах Microsoft по его выпуску для устройств Apple. Однако пользователи iOS могут использовать функции искусственного интеллекта через приложение Bing.
Недавнее исследование выявило, что Copilot иногда предоставляет неверную информацию по политическим вопросам, включая ошибки в данных о выборах и кандидатах. Качество ответов Copilot не улучшилось со временем, несмотря на увеличение доступа к правильной информации в интернете.