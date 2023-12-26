GM временно приостановила продажи нового электрического SUV Chevy Blazer EV из-за серьезных проблем с программным обеспечением.

General Motors (GM) объявила о временной приостановке продаж совершенно нового электрического SUV Chevy Blazer EV. Причиной такого решения стали серьезные проблемы с программным обеспечением, с которыми столкнулись некоторые из первых владельцев этой модели.

реклама

Автопроизводитель сообщил, что среди основных проблем, с которыми сталкиваются владельцы Blazer EV, включаются неисправности на экранах внутри автомобиля и затруднения при зарядке на станциях DC Fast. Эти проблемы подтверждаются и ранее опубликованными отчетами журналистов, которые имели доступ к рецензионным автомобилям.

GM подчеркнула, что её инженерные команды в настоящее время работают круглосуточно над поиском решения и исправлением обнаруженных недоразумений. Как только решение будет готово, владельцам Chevy Blazer EV потребуется посетить дилерский центр для обновления программного обеспечения своих автомобилей.

Важно отметить, что GM утверждает, что число автомобилей, подвергшихся влиянию этих проблем, ограничено, но конкретных цифр не предоставила. Кроме того, автопроизводитель подчеркнул, что эти проблемы не связаны с безопасностью и не имеют отношения к технологическим аспектам, таким как новая платформа Ultium или встроенная система Google Built-In.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Blazer EV только недавно был официально представлен на рынке, и это негативное начало существенно влияет на его старт. Автомобиль позиционируется как ключевая модель в линейке Chevrolet и один из первых массовых автомобилей, работающих на новой электрической платформе Ultium, которая также будет поддерживать другие модели GM с улучшенной архитектурой, аккумуляторами и программным обеспечением. Надеемся, что инженеры GM смогут решить проблемы скоро, чтобы владельцы Blazer EV могли наслаждаться своими автомобилями без неудобств.