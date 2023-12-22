Dream Chaser, новый космический челнок от Sierra Space, готовится к своему первому полету к Международной космической станции в 2024 году

Sierra Space, американская аэрокосмическая компания, объявила о готовности своего нового космического челнока Dream Chaser к первому полету на Международную космическую станцию (МКС) весной 2024 года. Этот полет станет частью коммерческой программы обслуживания МКС от NASA.

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Dream Chaser, который можно описать как мини-версию космического шаттла, разработан для многократного использования - до 15 раз. Главной задачей этого полета является доставка грузов на МКС, а также возврат грузов на Землю. Это значительный шаг в развитии коммерческих космических перевозок.

Запуск челнока запланирован с космодрома Кейп-Канаверал, Флорида. Для вывода на орбиту будет использоваться новая ракета Vulcan-Centaur от United Launch Alliance (ULA). Ожидается, что первый полет Vulcan-Centaur состоится в начале 2024 года. Если этот запуск будет успешным, то последует запуск Dream Chaser.

В рамках миссии запланированы ряд ключевых тестов. Dream Chaser должен будет автономно подлететь и стыковаться с МКС. Это включает в себя испытания системы управления, маневров в космическом пространстве и аварийных процедур. Кроме того, будут испытаны способности челнока к эффективной загрузке и выгрузке грузов.

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Dream Chaser оснащен модулем Shooting-Star, который используется для транспортировки грузов. В отличие от самого челнока, этот модуль предназначен только для одноразового использования и сгорает в атмосфере Земли после выполнения своей миссии.