Proofpoint завершила приобретение Tessian, компании по безопасности облачной электронной почты.

Компания Proofpoint, специализирующаяся на кибербезопасности, завершила покупку лондонской фирмы Tessian, которая занимается обеспечением безопасности облачной электронной почты. Tessian предлагает платформу безопасности, работающую на основе искусственного интеллекта, для защиты от случайной утечки данных и угроз, связанных с электронной почтой. Их решения Guardian, Enforcer и Defender используют машинное обучение для обеспечения комплексной защиты от потери данных.

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Proofpoint планирует интегрировать решения Tessian со своим портфолио безопасности, чтобы предложить организациям более полную защиту от рисков, связанных с человеческим фактором, независимо от выбранной модели развертывания. Новые совместные решения ожидаются на рынке в начале 2024 года.

Даррен Ли, исполнительный вице-президент и генеральный менеджер группы продуктов и услуг безопасности Proofpoint, заявил, что технологии Tessian усилят платформы защиты от угроз и информации Proofpoint, добавляя мощные слои защиты, работающие на основе ИИ.

Этот шаг со стороны Proofpoint происходит на фоне продолжающихся угроз с помощью программ-вымогателей и компрометации бизнес-электронной почты, представляющих значительный риск для мировых ИТ-систем.

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Исследования Proofpoint показали, что атаки, нацеленные на людей, и человеческие ошибки стоят за 90% всех успешных кибератак и более 90% потерь данных. Почти две трети (65%) случаев утечки данных происходят из-за неправильно адресованных электронных писем.