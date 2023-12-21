На заседании Национального космического совета 20 декабря, возглавляемом вице-президентом Камалой Харрис, обсуждалась важность международного сотрудничества в космической сфере. Хотя новые инициативы не были представлены, вице-президент подчеркнула значимость текущих усилий, включая программу "Артемида" НАСА и Соглашения Артемиды

В Вашингтоне на заседании Национального космического совета 20 декабря вице-президент США Камала Харрис и другие участники обсудили значимость международного сотрудничества в космосе, хотя и представили мало новых инициатив. Совет подчеркнул успехи в расширении международных партнерств, включая программу "Артемида" НАСА, в рамках которой планируется высадка международного астронавта на Луну к концу десятилетия.

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На заседании основное внимание уделялось текущим инициативам, таким как "Соглашения Артемиды" и усилия по запрету разрушительных испытаний противоспутникового оружия. Также было отмечено партнерство между НАСА и итальянским космическим агентством ASI по запуску инструмента НАСА для исследований Земли на итальянском спутнике.

Встреча подчеркнула необходимость продолжения международного сотрудничества, особенно в контексте возрастающих угроз в космическом пространстве, в том числе от Китая и России. Официальные лица обсудили необходимость разработки минимальных стандартов кибербезопасности для космических систем и пересмотра политики контроля за экспортом, связанного с космосом, для обеспечения конкурентоспособности американской промышленности.

На встрече также объявили о новой политике по выдаче разрешений на космические миссии, что является дополнением к законодательному предложению, представленному Белым домом в ноябре. Это предложение направлено на обеспечение постоянного надзора за коммерческой космической деятельностью.

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На заседании совета присутствовали представители всех 33 стран, подписавших "Соглашения Артемиды". Среди выступающих был астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен, подчеркнувший важность международного сотрудничества в космической программе "Артемида".