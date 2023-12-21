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В Вашингтоне на заседании Национального космического совета 20 декабря вице-президент США Камала Харрис и другие участники обсудили значимость международного сотрудничества в космосе, хотя и представили мало новых инициатив. Совет подчеркнул успехи в расширении международных партнерств, включая программу "Артемида" НАСА, в рамках которой планируется высадка международного астронавта на Луну к концу десятилетия.
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На заседании основное внимание уделялось текущим инициативам, таким как "Соглашения Артемиды" и усилия по запрету разрушительных испытаний противоспутникового оружия. Также было отмечено партнерство между НАСА и итальянским космическим агентством ASI по запуску инструмента НАСА для исследований Земли на итальянском спутнике.
Встреча подчеркнула необходимость продолжения международного сотрудничества, особенно в контексте возрастающих угроз в космическом пространстве, в том числе от Китая и России. Официальные лица обсудили необходимость разработки минимальных стандартов кибербезопасности для космических систем и пересмотра политики контроля за экспортом, связанного с космосом, для обеспечения конкурентоспособности американской промышленности.
На встрече также объявили о новой политике по выдаче разрешений на космические миссии, что является дополнением к законодательному предложению, представленному Белым домом в ноябре. Это предложение направлено на обеспечение постоянного надзора за коммерческой космической деятельностью.
На заседании совета присутствовали представители всех 33 стран, подписавших "Соглашения Артемиды". Среди выступающих был астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен, подчеркнувший важность международного сотрудничества в космической программе "Артемида".