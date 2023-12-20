Европейский союз может создать неприятное окружение для европейских технологических компаний в США из-за своего законопроекта "Digital Markets Act" (DMA), вызвав беспокойство в индустрии.

Европейский союз (ЕС) может создать сложности для европейских технологических компаний, которые действуют в Соединенных Штатах, из-за внедрения законодательства под названием "Digital Markets Act" (DMA). Это законодательство, предлагаемое ЕС, вызывает обеспокоенность в индустрии, так как оно вводит жесткие правила для крупных технологических компаний, включая обязательство открывать доступ к своим платформам для конкурентов. Этот шаг может вызвать противодействие со стороны американских технологических гигантов.

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Недавно группа американских законодателей написала письмо президенту Байдену, утверждая, что DMA будет несправедливо нацелен на американские технологические компании. Это приводит к опасениям, что американские фирмы могут использовать свое влияние, чтобы увеличить затраты европейских компаний на деятельность в США.

Согласно CEO OpenUK Аманды Брок, реакция американских законодателей понятна, но ЕС также не впервые использует "длинную руку" регулирования. Она считает, что подход ЕС к законодательству устарел и не соответствует современной цифровой среде.

Однако некоторые эксперты, такие как Илья Колоченко, считают, что, несмотря на недостатки регулирования в ЕС, оно предпочтительнее по сравнению с более запутанными правилами в США. Он подчеркивает, что подходы ЕС и США к регулированию технологий являются несовместимыми, и это может привести к негативным последствиям, включая введение американскими компаниями высоких платежей для европейских компаний, работающих в США.

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Эта ситуация может создать напряженность в отношениях между ЕС и США в сфере технологий, и эксперты считают необходимым найти компромиссный подход к регулированию, который бы позволил обеим сторонам продолжать сотрудничество и инновации в этой области.