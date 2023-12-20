Apple решила прекратить судебный спор с компанией Corellium, специализирующейся на виртуализации iOS, и договориться о мировом урегулировании

Apple заключила соглашение с Corellium, компанией, занимающейся виртуализацией iOS, после нескольких проигранных судебных дел. Компания впервые подала в суд на Corellium в 2019 году за создание инструмента Corsec, который позволяет виртуализировать и симулировать iOS. Apple утверждала, что Corsec представляет собой "полную копию" iOS, но неоднократно терпела поражения в суде.

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Судебные процессы выявили, что Apple пыталась приобрести Corellium в 2018 году, а также что Corsec использовался в рамках "справедливого использования" американского авторского права.

Последний судебный процесс должен был решить, нарушило ли Corellium авторское право на обои Apple и торговые марки, но стороны достигли внешсудебного урегулирования.

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Этот случай может иметь долгосрочные последствия для политики Apple в отношении виртуализации своих операционных систем, которые компания старается контролировать и ограничивать.