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Mercedes-Benz получил разрешение использовать новый цвет сигнала для обозначения автономного режима вождения своих автомобилей в США.
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Теперь автомобили марки, работающие в режиме самоуправления, будут оснащены специальными маркировочными огнями. Эти огни будут интегрированы в передние и задние фонари, а также в оба наружных зеркала автомобиля.
По словам представителей компании, такая маркировка повысит безопасность и позволит другим участникам дорожного движения легко определить, что автомобиль движется в автономном режиме.
По состоянию на 2023 год международные правила не предусматривают обязательной внешней индикации для автомобилей, движущихся в автономном режиме.
Mercedes-Benz получил временное разрешение на использование такой сигнализации в Калифорнии и Неваде, и планирует продвигать идею стандартизации специального цвета для визуализации автоматизированного режима вождения на международном уровне.