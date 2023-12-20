Сам кот оставался на Земле и ни о чем не подозревал

NASA провела удивительный эксперимент, в ходе которого было транслировано видео высокой четкости с котом по имени Тейтерс из космической глубины обратно на Землю. Этот видеоролик длиной 15 секунд был передан с помощью лазерной технологии и показывает, как кот преследует лазерный луч.

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Забавный факт состоит в том, что Тейтерс остался на Земле и является домашним питомцем одного из сотрудников Лаборатории реактивного двигателя NASA (JPL) в Калифорнии.

Это видео было загружено на космический аппарат, который был запущен с помощью ракеты Falcon Heavy компании SpaceX с космодрома Кеннеди во Флориде 13 октября и было транслировано 11 декабря. Примечательно, что это расстояние составляет около 30,5 миллионов километров

"Несмотря на передачу информации с такого огромного расстояния, видеоролик был передан быстрее, чем большинство интернет-соединений", - сказал Райан Рогалин, главный инженер по электронике в JPL.

Этот видеоролик был принят телескопом Хейла на обсерватории Паломар, где его скачали. Затем он был транслирован в JPL и проигран там в реальном времени.

Связь, по которой видео было отправлено из обсерватории Паломар в JPL, оказалась даже медленнее, чем канал, по которому видео передавалось из космоса.

Этот эксперимент является частью миссии Deep Space Optical Communications (DSOC) NASA, которая направлена на изучение коммуникаций на более отдаленные расстояния, чем между Землей и Луной.

Миссия DSOC исследует, какие технологии могут обеспечить более высокую пропускную способность для передачи данных из самых дальних уголков космоса на Землю. Это важно, так как радиочастоты сталкиваются с ограничениями в передаче высококачественных изображений и видео на большие расстояния.

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