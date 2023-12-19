Американская авиакомпания Southwest Airlines оштрафована на $140 миллионов за крупнейший в истории сбой в работе IT-системы, который произошел в декабре 2022 года и повлек за собой отмену тысяч рейсов и миллионы задержанных пассажиров.

Авиакомпания Southwest Airlines была оштрафована на рекордную сумму, превышающую $140 миллионов США, в результате серьезного инцидента в области информационных технологий, который произошел в декабре 2022 года и привел к отмене тысяч рейсов и значительным неудобствам для миллионов пассажиров по всей стране.

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Этот штраф, наложенный Министерством Транспорта США, является одним из крупнейших в истории и в 30 раз превышает аналогичные штрафы, наложенные на другие авиакомпании в США за аналогичные события.

Большая часть суммы штрафа будет направлена на создание системы компенсации, предназначенной для защиты интересов будущих пассажиров Southwest Airlines в случае возникновения задержек и отмен рейсов. Оставшаяся часть суммы, около $35 миллионов, будет перечислена в казну Соединенных Штатов.

Штраф вызвал огромное внимание в области авиационной безопасности и стал своего рода прецедентом для будущих случаев. Министр транспорта США, Пит Буттиджидж, подчеркнул, что это решение отправляет четкое сообщение всем авиакомпаниям о важности обеспечения безопасности и надежности в сфере авиационных информационных технологий.

Подробное расследование инцидента выявило, что устаревшая информационная инфраструктура авиакомпании была основной причиной сбоя в системах. Особое внимание было уделено проблеме с системой SkySolver, которую Southwest Airlines использовала для перераспределения экипажей при возникновении задержек рейсов. Эта система не смогла справиться с масштабными задачами, вызванными неблагоприятными погодными условиями, и сломалась, что серьезно нарушило операции авиакомпании.

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Кроме того, Southwest Airlines столкнулась с проблемами в связи с особенностями своей модели расписания рейсов. Итогом этих недостатков и ошибок стала серия задержек и отмен рейсов, которая затронула около 16 900 авиарейсов. Этот штраф подчеркивает важность обновления и модернизации информационной инфраструктуры авиакомпаний и строгого соблюдения стандартов безопасности в области информационных технологий.