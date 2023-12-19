Бетлехем, место рождения Иисуса, страдает от ограничений и изоляции из-за военных действий, лишаясь туристов и паломников в преддверии Рождества.

Представьте себе Бетлехем - место, где, согласно христианской традиции, родился Иисус. Обычно здесь в это время года город украшен огоньками и красивой елкой на центральной площади, а улицы переполнены паломниками и туристами. Но в этом году всё иначе.

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В следствии ограничений, наложенных Израилем из-за военных действий, Бетлехем оказался изолированным. Ни паломники, ни туристы не могут посетить это святое место. Это привело к серьезным последствиям для местной экономики.

Обычно радостные горожане сейчас грустно скучают по своей украшенной площади. Молодежь катается на мопедах, но вся предпраздничная атмосфера исчезла.

Местные жители разочарованы и обеспокоены. Один из них, Джад Сулиман, поделился своими чувствами: "Я разочарован. В этом году у нас нет елки. Это невероятно печально. Дети каждый год радовались этой елке и огонькам. В этом году нечего праздновать".

Ситуация также влияет на христиан Палестины. Хулуд Даибес, бывший министр туризма критикует Израиль за ограничение доступа в город: "Входы в Бетлехем закрыты. Это означает, что христианские палестинцы из Иерусалима, окрестностей, Рамаллы и Назарета не могут приехать отпраздновать Рождество в Бетлехеме. Также туристы не могут посетить этот город".

Бетлехем зависит от туризма, особенно в Рождество. Например, Джек Джакаман создает резные фигуры для рождественских сцен из оливковых деревьев и зависит от этого бизнеса. Он подготовил 600 больших рождественских сцен, но до сих пор продал только несколько из них. Он также столкнулся с трудностями в отправке товаров из-за усиленного контроля.

Эта ситуация также затронула других местных предпринимателей, которые зависят от туризма, таких как рестораны, магазины с сувенирами и мастерские по обработке оливкового дерева. Многие из них испытывают финансовые трудности.

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