Экономика Германии сократилась, что может привести к технической рецессии

реклама

В Германии наблюдается снижение экономической активности. За последние три месяца до конца сентября экономика упала на 0,1%. Эксперты полагают, что такое снижение продолжилось и в конце года. Это может означать, что страна вступает в так называемую техническую рецессию. Это когда экономика сокращается два квартала подряд.

"Мы ожидаем, что ситуация с застоем и небольшой рецессией продолжится", - говорит эксперт. Если это подтвердится, то это будет первый случай с начала 2000-х годов, когда Германия переживает двухлетнюю рецессию.

Особенно сильно пострадали производство и строительство. Строительство жилья в стране сократилось из-за роста процентных ставок и падения цен на дома. Это привело к отмене многих строительных проектов. Индекс делового климата в строительстве находится у рекордно низкого уровня.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Специалисты предполагают, что Центральный банк Европы может снизить процентные ставки уже в апреле 2024 года, чтобы помочь экономике