Из-за атак на корабли в Красном море крупные морские компании решили не использовать Суэцкий канал и вместо этого идут в обход Африки.

В связи с нападениями йеменских повстанцев Хути на суда в Красном море крупные мировые рейдерские компании, включая Hapag-Lloyd и MSC, решили временно отказаться от использования Суэцкого канала. Вместо этого они выбирают маршрут вокруг мыса Доброй Надежды на юге Африки для морских перевозок между Азией и Европой.

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Этот маршрут на более чем 6 000 километров длиннее, что свидетельствует о серьезности ситуации. Эксперт по мировой торговле Винсент Стамер из Кильского института мировой экономики подчеркивает, что такое решение говорит о значительных рисках в регионе.

Компания Hapag-Lloyd приняла решение об обходе Суэца после совещания своего кризисного штаба. MSC также подтвердила перенаправление своих судов до тех пор, пока проход через Красное море не станет безопасным.

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Эксперты считают, что такие меры могут вызвать задержки в доставке грузов, но не приведут к серьезным сбоям в мировых логистических цепочках, как это было во время пандемии COVID-19. Предполагается, что задержки составят около десяти дней. Также ожидается небольшое повышение стоимости контейнерных перевозок, хотя цены с максимальных показателей времен пандемии уже значительно упали.