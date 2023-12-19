В процессе банкротства FTX утвержден план распределения активов, который предполагает различные уровни компенсаций для 1,5 миллиона кредиторов

Процесс банкротства крупной криптовалютной компании FTX достиг нового этапа. Кредиторы и администратор банкротства договорились о плане распределения оставшихся активов. Согласно плану, примерно 1,5 миллиона кредиторов столкнутся с разными уровнями компенсаций: некоторые получат значительные выплаты, другие — гораздо меньше, а некоторые даже могут столкнуться с необходимостью дополнительных взносов.

реклама

Однако "почти полное возмещение" подлежит двойной осторожности. Оно рассчитывается на основе обменных курсов криптовалют к доллару США на дату подачи заявления о банкротстве (11 ноября 2022 года), а не по текущим курсам, которые могут сильно отличаться. Например, курс биткоина с тех пор увеличился более чем вдвое, но по этому плану клиенты FTX не получат выгоды от этого роста.

Процесс банкротства ожидается длительным и затратным, с юридическими расходами в размере 1,3 миллиона долларов в день. Сложная структура из около 100 компаний под эгидой FTX и ее аффилированной компании Alameda Research усложняет процесс ликвидации активов. Многие активы являются спорными или неликвидными. План распределения все еще должен быть утвержден судом, и ожидается, что некоторые кредиторы его оспорят.

В частности, клиенты FTX.us, американского подразделения FTX, утверждают, что возмещение в долларах США является недопустимым. Они ссылаются на условия использования, предоставляющие им непосредственные права на вложенные криптовалюты. Однако компания, находящаяся в процессе банкротства, не связана своими предыдущими договорами, и большинство криптоактивов уже было продано.

Невзаимозаменяемые токены (NFT), вложенные клиентами в FTX, вероятно, будут возвращены им в виде NFT, несмотря на снижение рынка. Владельцы NFT могут продать их, даже по низкой цене, и использовать любые убытки для уменьшения капитальных прибылей для целей налогообложения.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В плане не содержится указаний на попытки администратора банкротства вернуть значительную сумму денег от криптобиржи Binance. В 2019 году Binance инвестировала в FTX, а в 2021 году FTX выкупила эту долю обратно за примерно 2,2 миллиарда долларов, частично финансируемую за счет средств клиентов. Этот выкуп мог быть оспорен, учитывая его время относительно подачи заявления о банкротстве.