Исследование показало, что ураганы, подобно урагану Ларри в 2021 году, способны переносить микропластик с морской поверхности на сушу.

В 2021 году ураган Ларри стал объектом изучения ученых, исследовавших, способен ли он переносить микропластик с морской поверхности и осаждать его на суше. Оказалось, что этот ураган был идеальным объектом для исследования, так как он не касался суши до прибытия на берег. Ученые обнаружили, что Ларри переносил более 100 000 микропластиковых частиц на каждый квадратный метр земли в день. Это вызывает беспокойство и указывает на то, что микропластик проникает во все сферы окружающей среды и перемещается между сушей, морем и воздухом.

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С увеличением производства пластика, окружающая среда становится всё более зараженной микропластиком. Ранее считалось, что микропластик попадает в океан и остается там, но недавние исследования показывают, что океан выбрасывает частицы в атмосферу, которые затем возвращаются на сушу вместе с ветрами и волны поднимают их на поверхность.

Инструменты для сбора микропластика были установлены на берегу Ньюфаундленда, где были записаны значительные осадки микропластика. Это исследование подтверждает, что ураганы могут переносить микропластик с морской поверхности и распространять его на суше. Микропластик становится все более распространенным в окружающей среде и представляет новый вызов для экологии.

Эти результаты также свидетельствуют о том, что микропластик находится не только в океане, но и в атмосфере, что создает дополнительные риски для окружающей среды и живых организмов. Ученые работают над изучением влияния микропластика на экосистему и здоровье человека.

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Исследования показывают, что микропластик не только загрязняет моря, но и распространяется в атмосфере, создавая новые вызовы для сохранения природы и борьбы с пластиковым загрязнением.