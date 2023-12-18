ВОЗ обвиняет Израиль в разрушении больницы в секторе Газа, что привело к гибели пациентов и задержанию сотрудников.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выдвинула обвинения против Израиля в связи с серьезным повреждением больницы Камал Адван, расположенной в северной части Газы. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выражая свое негодование через социальные сети, отметил, что из-за недавних происшествий больница оказалась вне состояния продолжать работу. Отмечается, что в ходе инцидента погибли не менее восьми человек, находившихся на лечении в медицинском учреждении.

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По информации Тедроса, множество сотрудников госпиталя были задержаны после завершения многодневной операции израильской армии в больнице. Многие пациенты были вынуждены покинуть здание в условиях риска для своего здоровья и безопасности, так как скорая помощь не смогла добраться до больницы. Среди погибших из-за отсутствия медицинской помощи был девятилетний ребенок.

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В ответ на эти обвинения, представители Израиля заявили, что ВОЗ не учла тот факт, что в госпитале укрывалась исламистская палестинская организация ХАМАС. Израильская армия, по утверждениям представителей Израиля в ООН в Женеве, была в контакте с медицинским персоналом больницы перед началом операции и предоставила "гуманитарное окно" для эвакуации большей части здания. Эти данные были опубликованы на платформе X.