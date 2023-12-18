Транспортные маршруты Tesla из Китая в Европу изменились из-за нападений хуситов в районе Красного моря, что привело к увеличению времени и стоимости доставки электромобилей

Компания Tesla вынуждена изменить традиционные маршруты доставки своих электромобилей из Китая в Европу из-за возросшего риска нападений хуситов в районе Красного моря. Этот шаг был предпринят в свете недавних событий в секторе Газа, которые привели к участившимся атакам на суда, идущие через Красное море к Суэцкому каналу. Особенно опасными оказались маршруты для судов Ray Car Carriers, принадлежащих израильским владельцам.

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В качестве меры предосторожности, теперь эти корабли выбирают маршрут вокруг мыса Доброй Надежды, что значительно увеличивает продолжительность путешествия и, соответственно, стоимость транспортировки. По оценкам экспертов, дополнительные расходы на транспортировку могут увеличиться на 20%.

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Помимо Tesla, другие автомобильные компании, такие как BYD, также адаптируются к изменяющимся условиям, рассматривая альтернативные маршруты доставки, включая использование железнодорожного транспорта для перевозки автомобилей из Китая в Европу.