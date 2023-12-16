реклама
Apple временно приостановила доступ к приложению Beeper для Android, что вызвало недовольство у пользователей. Это означает, что те, кто использовал Beeper для общения с владельцами iPhone через iMessage, столкнулись с проблемами, такими как потеря сообщений и снижение качества изображений.
реклама
Beeper отреагировал на это решение Apple, отменив планы взимать плату за использование приложения и выразив недоумение по поводу неопределенности, которую это создало для пользователей. Они утверждают, что продолжат бороться за доступ к iMessage и ссылается на поддержку со стороны некоторых сенаторов, которые призывают регулировать деятельность крупных технологических компаний.
Сторона Apple объяснила свою позицию, заявив, что блокировка была введена в целях защиты приватности и безопасности пользователей. Однако Beeper утверждает, что они не используют "фальшивые учетные данные" и не ухудшают безопасность iMessage.
Этот спор вызывает дискуссии о множестве важных вопросов, таких как доступ к мессенджеру, использование обратной разработки и приватность пользователей. Многие пользователи предпочли вернуться к использованию SMS, чтобы избежать неопределенности и потери сообщений.
В конечном итоге, надежность и безопасность общения остаются важными вопросами, и пользователи исследуют различные альтернативы, пока спор между Apple и Beeper продолжается.