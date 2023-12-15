Группа езидов из США подала иск против французской компании Lafarge, обвиняя её в поддержке деятельности Исламского государства в Ираке и Сирии.

Американские езиды обратились в суд на французскую компанию Lafarge, обвиняя её в поддержке действий Исламского государства (ИГ) в Ираке и Сирии. Среди истцов находится Надия Мурад, езидская активистка и лауреат Нобелевской премии мира за 2018 год.

реклама

Иск был подан в федеральный суд Нью-Йорка. Адвокатом истцов выступает известная правозащитница Амал Клуни. По заявлению истцов, Lafarge "способствовала террористическим актам ИГ и вела сговор с ИГ и его посредниками.

Lafarge уже признала свою вину в американском суде в 2022 году за финансовые операции с террористическими группировками, включая ИГ. Компания согласилась уплатить штраф в размере $90 миллионов и конфискацию $687 миллионов.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Клуни выразила возмущение по поводу сотрудничества международной компании с ИГ, подчеркнув, что это привело к жертвам среди американцев и геноциду езидов.