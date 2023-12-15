На саммите ЕС Венгрия наложила вето на предложение о выделении Украине помощи в размере €50 миллиардов, что привело к переносу обсуждения этого вопроса на январь следующего года.

В ходе саммита Европейского Союза, который проходил с четверга на пятницу, Венгрия заблокировала предложение о предоставлении Украине новой финансовой помощи в размере €50 миллиардов. Лидеры ЕС не смогли убедить Венгрию отказаться от своего вето, несмотря на то, что ранее удалось договориться об открытии переговоров по вступлению Украины в ЕС.

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По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, 26 стран ЕС согласились предоставить эти средства Украине, но Венгрия выступила против этого решения, которое требует единодушного согласия всех 27 стран-членов ЕС.

Рютте заверил, что Украина не останется без финансов в ближайшие недели и выразил уверенность в достижении соглашения в начале следующего года. Ожидается, что новый саммит, посвященный этому вопросу, состоится в начале января.

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Евросоюз планировал предоставить Украине помощь, состоящую из €33 миллиардов в виде кредитов и €17 миллиардов в виде грантов на четырехлетний период, начиная со следующего года. Эта помощь считается критически важной для Киева, особенно на фоне затруднений с получением американской помощи в размере более $60 миллиардов.