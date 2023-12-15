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Porsche объявил о прекращении продаж в ЕС своего популярного внедорожника Macan с бензиновым двигателем. Решение обусловлено новыми требованиями Евросоюза по кибербезопасности, которые вступают в силу с 1 июля 2024 года. Согласно этим правилам, все новые автомобили должны соответствовать усиленным мерам по предотвращению хакерских атак.
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Для Macan с бензиновым двигателем эти требования стали слишком сложными и дорогостоящими в реализации. Изменения затронули бы программное обеспечение управления автомобилем. Порше подтвердил, что платформа Macan не будет адаптирована к новым нормам ЕС. Продажи будут завершены весной 2024 года.
Это решение не затронет рынки за пределами ЕС. Таким образом, Porsche будет продолжать производить Macan для других стран, где новые правила ЕС не действуют.
Porsche планирует полностью переориентировать Macan на электрический привод. Новая электрическая версия должна появиться на рынке в 2024 году. Однако запуск задерживается из-за серьезных проблем с программным обеспечением в рамках концерна Volkswagen.