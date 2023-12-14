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Mirakl
Google переносит хранение данных о местоположении на устройства пользователей
Google объявил об изменении хранения данных о местоположении пользователей. Теперь эти данные будут храниться на устройствах самих пользователей, а не на серверах Google.

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Google объявил о перемещении личных данных о местоположении из облака на устройства пользователей. Это изменение направлено на увеличение безопасности данных.

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До этого данные о местоположении хранились на серверах Google и были доступны для запросов правоохранительных органов при наличии соответствующих судебных решений. Теперь же эти данные будут храниться на устройствах самих пользователей, что делает их более недоступными для третьих лиц.

Важно отметить, что пользователи должны будут явно разрешить хранение данных о своем местоположении. Это позволяет Google предоставлять персонализированные рекомендации и услуги. Однако в некоторых странах использование данных о местоположении может подвергать пользователей риску от правительственных органов.

Если пользователь решит сменить устройство, данные о местоположении, сохраненные на старом устройстве, не смогут быть просто скопированы на новое. Они будут передаваться на сервера Google, но в зашифрованном виде, который даже Google не сможет раскодировать.

Кроме того, Google обещает улучшить функцию удаления данных о местоположении. В будущем пользователи смогут удалять определенные местоположения и связанные с ними данные непосредственно из приложения Google Maps.

Новые изменения также затрагивают срок хранения данных о местоположении. Если пользователь разрешил хранить данные, они будут автоматически удаляться через три месяца, что является значительным сокращением по сравнению с предыдущими 18 месяцами.

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Эти обновления будут внедрены постепенно, и пользователи получат уведомление, когда новые опции будут доступны в течение следующего года.

#новости
Источник: golem.de
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