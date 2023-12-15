После серьезного инцидента с самоуправляемым такси, компания Cruise решила сменить свое руководство, уволив девять ключевых руководителей

После инцидента с самоуправляемым такси, в результате которого женщина была серьезно травмирована, компания Cruise приняла решение провести расследование и сделала изменения в своем руководстве. Согласно информации из источника Reuters, девять высших руководителей были уволены. Среди уволенных руководителей были Гил Вест, который руководил операционным направлением, и Джефф Блейч, главный юрист компании.

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Решение о смене руководства было принято после первичного анализа событий, связанных с инцидентом, который произошел 2 октября, и реакции Cruise на произошедшее. Внутренний документ компании подчеркивает, что они стремятся к полной прозрачности и работе с высокими стандартами безопасности и ответственности. Поэтому было принято решение о необходимости нового руководства для достижения этих целей. Также сообщается, что ожидаются еще дополнительные увольнения в Cruise в текущем месяце.

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Исследование инцидента начала проводить Национальное управление безопасности движения по дорогам США (NHTSA). По официальной информации, Cruise может быть оштрафована на 1,5 миллиона долларов США за недостаточное раскрытие информации о произошедшем инциденте.