Правительство Рейнланд-Пфальца приобрело лицензию на образовательную платформу Fobizz, предоставляющую учителям доступ к ИИ-инструментам, таким как ChatGPT и Stable Diffusion

Правительство Рейнланд-Пфальца, следуя примеру Мекленбурга-Передней Померании, приобрело лицензию на образовательную платформу Fobizz для учителей. Эта платформа предоставит учителям и их ученикам доступ к инструментам искусственного интеллекта (ИИ), таким как ChatGPT и Stable Diffusion.

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Более 1 600 школ, сотрудники Государственного института и Министерства образования Рейнланд-Пфальца получат доступ к этой цифровой образовательной платформе. Fobizz также будет проводить рабочие семинары для школ и учителей с целью обучения использованию платформы. Помимо интеграции ИИ-инструментов в учебный процесс, платформа может быть использована для административных и организационных задач, а также для коррекции заданий.

Д-р Стефани Хубиг, министр образования Рейнланд-Пфальца, считает платформу ключом к миру ИИ для школ. Она подчеркивает важность понимания возможностей и рисков ИИ в образовании. Д-р Диана Кнодель, сооснователь и генеральный директор Fobizz, подчеркивает стремление компании продвигать ИИ в образовании, сделав его не только предметом обучения, но и эффективной технологией обучения.

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Этот шаг приходит на фоне дискуссий о влиянии цифровизации на образовательные достижения, особенно в свете последних результатов исследования PISA. Вопросы о влиянии компьютерных технологий на навыки чтения у детей остаются предметом дебатов, но успешное использование цифровых инструментов в образовании, как в Эстонии, указывает на их потенциал.