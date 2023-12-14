Ученые из Университета Ланьчжоу разработали биоразлагаемый зарядник, который можно вживить под кожу.

Исследователи из Университета Ланьчжоу разработали биоразлагаемое устройство беспроводной зарядки, которое можно вживить под кожу для питания медицинских имплантатов. Это устройство представляет собой биоразлагаемый зарядник, который может быть использован для питания медицинских имплантатов.

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Принцип работы этого уникального зарядника заключается в следующем: пользователь проводит магниевую катушку над местом имплантации, и устройство начинает процесс зарядки. Как только имплантат получает достаточно энергии, он способен высвобождать медицинские молекулы, такие как анти-воспалительные препараты.

Это изобретение может иметь значительное значение в медицинской практике, поскольку облегчит долгосрочное обслуживание имплантатов, обеспечивая им стабильное питание. Особенно это актуально для случаев, когда имплантаты используются для улучшения здоровья пациентов, например, для регулирования сердечного ритма или контроля артериального давления.

Однако, несмотря на потенциальные преимущества, это научное достижение вызвало живые дискуссии в мировом научном сообществе. Некоторые ученые и врачи выразили опасения относительно этичности и безопасности такой технологии. Основной обеспокоенностью является потенциальный риск развития заболеваний, таких как рак кожи, связанный с беспроводной передачей энергии через ткани человеческой кожи.

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Пока что нет окончательных выводов о безопасности и эффективности этой технологии, и ее внедрение в медицинскую практику требует дополнительных исследований и обсуждений. Однако это наверняка открывает новые горизонты для медицинской науки и может изменить способы использования имплантатов в будущем.