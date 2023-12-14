Исследование GAO предсказывает задержку в миссиих NASA на Луну, считая ее неизбежной, и указывает на возможное опережение Китаем в гонке к Луне.

Американское космическое агентство NASA запустило программу Artemis в 2010-х годах, напоминающую своим именем близнеца Аполлона в греческой мифологии, и предназначенную для отправки человека на Луну. Изначально NASA планировала достичь этой цели к 2024 году, но пандемия замедлила разработку миссии.

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Согласно новому исследованию, проведенному Управлением по оценке результатов (GAO), миссии Artemis не удастся достичь Луны до 2027 года. Эта новая задержка считается "неизбежной".

Хотя миссия Artemis 1 прошла успешно в конце прошлого года, а Artemis 2 запланирована на весну 2024 года, развитие программы далее вызывает больше вопросов.

Не смотря на утверждения NASA о соблюдении сроков, GAO указывает, что текущий график NASA является "исключительно амбициозным".

Китай, в свою очередь, объявил о планах отправить человека на Луну к 2030 году, и, по мере задержек в американской космической программе, становится все более возможным, что Китай может опередить США и добраться до Луны раньше.

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Несмотря на то, что NASA остается фаворитом в этой гонке, успех Китая следует наблюдать внимательно, и его возможное достижение Луны до астронавтов США станет серьезным вызовом для американской космической программы, которая потратила более $40 миллиардов на программу Artemis.