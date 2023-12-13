Внесенные изменения в iOS 17.3 обеспечат защиту от несанкционированного доступа при утере iPhone

Apple представила дополнительную функцию "Stolen Device Protection" для защиты iPhone в случае утери или кражи. Эта функция будет доступна пользователям после выпуска iOS 17.3, который ожидается в начале 2024 года.

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На данный момент, если злоумышленник узнает PIN-код iPhone, это может привести к серьезным последствиям для пользователя. Он сможет не только разблокировать устройство, но и получить доступ к защищенным данным, таким как пароли в iCloud Keychain. Это позволит взломщику даже проникнуть в приложения банков.

Кроме того, с помощью знания кода устройства можно изменить пароль Apple ID без знания оригинального пароля, что может привести к потере доступа к данным, сохраненным в iCloud, таким как фотографии, документы и резервные копии. Функция "Stolen Device Protection" предназначена для предотвращения таких ситуаций.

При ее активации доступ к защищенным данным, таким как пароли, будет разрешен только после биометрической аутентификации с помощью сканирования лица (Face ID) или отпечатка пальца (Touch ID). Это означает, что при неудачной биометрической аутентификации не удастся получить доступ к паролям, введя код устройства.

Кроме того, изменение пароля Apple ID также потребует биометрической аутентификации, а за пределами дома и других доверенных мест iPhone будет задерживать такие изменения в течение часа. Это также применяется к добавлению или изменению ключа восстановления. Такие меры предосторожности позволят предотвратить попытки злоумышленников изгнать пользователей из их учетных записей.

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Apple тем самым решает проблему, которая вызвала большой резонанс в начале года, когда стали известны случаи воровства iPhone и PIN-кодов. Пострадавшие быстро лишались доступа к своим учетным записям Apple ID, и часто происходило взлом банковских аккаунтов и приложений для денежных переводов. На тот момент в Северной и Южной Америке было много таких случаев. По данным Wall Street Journal, только в США к газете обратились несколько сотен пострадавших. Apple подчеркнула в апреле 2023 года, что такие атаки являются редкими, и обещала внести улучшения для защиты пользователей.