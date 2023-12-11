Крупнейшие производители полупроводниковых чипов соревнуются в создании 2-нанометровых процессоров для будущих устройств, включая смартфоны и серверы.

Ведущие мировые производители полупроводниковых чипов соревнуются в создании так называемых "2-нанометровых" процессорных чипов, которые будут использоваться в следующем поколении смартфонов, серверных центров и искусственного интеллекта.

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Любая компания, которая станет лидером в разработке следующего поколения чипов, будет в выгодном положении, чтобы контролировать индустрию, которая принесла более $500 миллиардов продаж в прошлом году. Этот рост продолжается, особенно благодаря увеличению спроса на чипы для центров обработки данных, которые поддерживают генеративные сервисы искусственного интеллекта.

На данный момент компания TSMC из Тайваня считается фаворитом аналитиков в этой сфере. Она уже представила результаты тестирования своих "2-нанометровых" прототипов крупнейшим клиентам, включая Apple и Nvidia. Однако Samsung Electronics и Intel также стремятся сократить разрыв и выйти вперед.

Samsung предлагает свои последние 2-нанометровые прототипы по более низкой цене, чтобы привлечь крупных клиентов, включая Nvidia. Несмотря на амбиции Samsung, есть сомнения в том, сможет ли она догнать TSMC.

TSMC сообщила, что массовое производство чипов "N2" начнется в 2025 году. Apple обычно становится первым клиентом для мобильных версий чипов TSMC.

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Ожидается, что индустрия будет наблюдать за развитием событий в этой борьбе за технологическое превосходство в создании новых чипов, которые будут формировать будущее мобильных устройств, серверов и искусственного интеллекта.