Ракета Vulcan от United Launch Alliance задерживается до 2024 года из-за наземных технических проблем.

Глава компании United Launch Alliance (ULA), Тори Бруно, объявил о задержке первого полета новой ракеты Vulcan до 2024 года. Ранее планировалось, что Vulcan совершит свой дебютный полет в 2023 году. О задержке он сообщил в воскресенье в социальной сети X.

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Причиной задержки стало несколько технических проблем с наземной инфраструктурой, которые обнаружились во время тестирования ракеты перед запуском. Бруно сообщил, что "ракета прошла тестирование успешно, но возникли небольшие проблемы с наземными системами, которые уже устраняются. Из-за этого мы не успеваем завершить тестирование к Рождеству. Следующее доступное время для запуска - 8 января."

Главная нагрузка ракеты Vulcan - это лунный посадочный модуль Peregrine, разработанный компанией Astrobotic. Этот модуль предназначен для доставки научных экспериментов NASA и других полезных грузов на Луну. У модуля есть определенные временные окна для запуска, чтобы обеспечить оптимальные условия для посадки на Луну.

По всей видимости, работы по устранению технических проблем на наземной инфраструктуре будут занимать достаточно много времени, и это приведет к тому, что следующая попытка запуска Vulcan состоится не ранее 8 января.

Для ULA это был недавно не очень активный год, так как компания запустила всего три ракеты в течение 2023 года. Одной из причин такого низкого количества запусков стал переход компании с ракет Delta и Atlas на новую Vulcan, которая планируется быть более конкурентоспособной по цене. Тем не менее, компания также утратила часть своих заказов из-за конкуренции с более дешевыми ракетами Falcon от SpaceX.

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Таким образом, дебют Vulcan ожидается в 2024 году, и ULA старается устранить технические трудности, чтобы обеспечить успешный первый полет этой новой ракеты.