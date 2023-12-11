Джулиани предстанет перед судом по обвинению в фальсификации результатов голосования в отношении сотрудников избирательных комиссий в Грузии

Руди Гулиани, экс-мэр Нью-Йорка, предстоит судебное разбирательство по делу о клевете, связанном с ложными утверждениями о фальсификациях на выборах 2020 года против двух сотрудников избирательных комиссий в Джорджии. Ему грозит выплата многомиллионных компенсаций.

реклама

Федеральный суд уже признал Гулиани виновным в диффамации в отношении Вандри "Шей" Мосс, сотрудницы по регистрации избирателей, и её матери Руби Фриман, временной работницы на выборах. Теперь перед жюри стоит вопрос определения размера ущерба, который Гулиани обязан возместить.

Мосс и Фриман обвинили Гулиани в распространении ложных заявлений о фальсификациях на выборах, что якобы происходило в ходе его поиска доказательств для оспаривания поражения Дональда Трампа от Джо Байдена. Ожидается, что они выступят с показаниями на суде, который должен завершиться на этой неделе.

Гулиани, обязанный присутствовать на процессе, также может выступить в своей защите. Его адвокаты планируют доказать, что высказывания Гулиани оказали минимальное влияние на ущерб, причиненный Мосс и Фриман.

По данным судебных материалов, Гулиани неверно трактовал видеозаписи, утверждая, что работники скрывали "чемоданы" с нелегальными бюллетенями. Также он обвинил их в тайной передаче USB-накопителя, который на самом деле оказался мятной конфетой.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Государственное расследование подтвердило, что Мосс и Фриман законно подсчитывали голоса. Они заявили, что стали жертвами расистских оскорблений и угроз.