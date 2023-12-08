Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Иран испытал собственную космическую капсулу в космосе
Иран успешно отправил свою ракету с космической капсулой на высоту 130 километров

реклама

Иран провел успешный тест своей космической капсулы, отправив ее на высоту 130 километров, что означает достижение космического пространства. Этот важный шаг в космических исследованиях был осуществлен с помощью ракеты Salman.

реклама

По мнению международной ассоциации FAI (Fédération Aéronautique Internationale), граница космоса обычно устанавливается на высоте 100 километров от поверхности Земли. Таким образом, иранская капсула действительно достигла космоса.

Помимо этого, на борту капсулы, как сообщает арабский новостной канал Al Jazeera, находились животные. Официально не подтверждено, о каких именно животных идет речь. Ранее, в 2013 году, Иран утверждал, что отправил двух обезьян в космос, но эта информация оспаривается.

Этот успешный тест иранской космической капсулы является важным шагом в направлении отправки первых астронавтов в космос к 2029 году, что стало одной из главных целей иранской космической агентства ISA (Iranian Space Agency).

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Однако для этого Ирану предстоит разработать более мощные ракеты и капсулы для безопасной перевозки людей. В настоящее время только США, Россия и Китай обладают этой технологией. Помимо этого, санкции США могут осложнить разработку космической капсулы, но Иран сотрудничает с Россией в сфере космических исследований.

#новости
Источник: golem.de
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Обновления для Windows 10 станут платными от Microsoft
Песков: Путин не обсуждал с зарубежными лидерами свое участие в выборах
Новое боевое снаряжение "Стрелок" для военных РФ начал поставлять концерн "Калашников"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ростех планирует поставить ВКС России новейшие бомбардировщики ПАК ДА к 2027 году
31
Украина отвергает обвинения в крушении ракеты Vega C
13
Китай представил самое мощное в мире микроволновое оружие для беспилотников
1
Ракеты 40Н6 для российского ЗРК С-400 смогут сбивать истребители F-16 ещё во время набора высоты
10
На Солнце образовалась гигантская аномальная дыра
1
Apple активизирует усилия по разработке и интеграции 6G-связи в предстоящие устройства
1
Россия начала производство своего катера-камикадзе
2
GTA VI может получить текстовый перевод на русский язык
+
Экс-сотрудник Tesla считает автопилот электромобилей неготовым к использованию на дорогах
+
24 актуальных смартфона Xiaomi завершили жизненный цикл и не получат операционную систему HyperOS
3
Новое изобретение для умного дома: беспроводной выключатель света работает без батареек
10
Стоит ли сегодня покупать ПК с DDR5, и почему геймеры не спешат переходить на более дорогую ОЗУ
9
Майнеры закупаются даже старенькими видеокартами P106-100
6
Дистанционно управляемый грузовой самолет прошел первое испытание в США
1
СМИ: F-16 ВСУ будут сбивать дальнобойные ракеты 40Н6 ЗРК С-400
3
Владелец дешёвого блока питания обнаружил в нём контейнер-утяжелитель с загадочной субстанцией
9
Европа обещает выплатить Африке репарации за века рабства, но пока не определилась со сроками
4
На свалке нашли потерянные топливные баки ракеты Vega
+
Индия вернула космический корабль «Чандраян-3» на околоземную орбиту
+
Reuters: Украина запросила у США самолёты F-16, F-18, Boeing C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules
2

Популярные статьи

На расстоянии 13,2 млрд световых лет обнаружена самая древняя черная дыра, ровесница Вселенной
17
Американские разведывательные катера в Севастополе 2000 - что это было
2
О кошках, которые не боятся воды
24
Вторая жизнь немецкого танка «Leopard 2», модернизированного для Польши
1
99 интересных деталей из трейлера GTA 6
7
За рубежом оценили модульный вариант Су-75 со сменными головными частями
12
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
216
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Рассматриваем трейлер GTA 6 и разбираем некоторые интересные особенности
4
Китайские эксперты предрекают победу России в украинском конфликте
47

Сейчас обсуждают

Eaec
18:40
То есть ты подтвердил своё мышление?
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Vorvort
18:39
У BG3 абсолютно заслуженная награды, Alan Wake 2 дно. Ни внятного сюжета и геймплея, ни оптимизации.
Baldur’s Gate 3 стала игрой года по версии The Game Awards 2023 и забрала ещё пять наград церемонии
Анатолий Павлюшин
18:38
Да ватнички все воюют чужими руками с диванов.
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Eaec
18:38
Гениально, что ты талпаеп. Что и так все знают. Вот скажи талпаеп, ты понял что я тебе написал, или ты ни куя не понял, потому что ты талпаеп? Ты понял, талпаеп, что ты талпаеп?
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Eaec
18:35
Тебе Трусикёр Панталоне привет передавал. Спрашивает твой адрес, хочет прислать тебе цветы. Не расстраивай поклонника, скажи адрес, а то он плакать будет.
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Truth Sееker
18:35
То есть ты подтвердил свою же ложь, гениально
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Михаил Авраменко
18:34
В методичке укрозомбиков: "Он станет доказательством не только «коллективной ответственности», но и коллективной вины народа РФ." В объективной реальности:
Концерн «Калашников» начал поставки комплектов боевого снаряжения «Стрелок» в ВС РФ
Eaec
18:33
Он постоянно жалуется. То бабы ему не дают, то пиво куевое. А ты талпаеп, чё скулишь, как Шеша на очке?
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Анатолий Павлюшин
18:33
Venom. Codename: Outbreak - был прикольным. Но очень сложным.
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 8
Дмитрий
18:33
Да просто там встроен типа адблок по сути разницы нет встроен или в расширениях. таких браузеров полно. и ютуб агрится
YouTube блокирует Brave, браузер, который позволяет смотреть видео без рекламы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем