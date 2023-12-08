Иран успешно отправил свою ракету с космической капсулой на высоту 130 километров

Иран провел успешный тест своей космической капсулы, отправив ее на высоту 130 километров, что означает достижение космического пространства. Этот важный шаг в космических исследованиях был осуществлен с помощью ракеты Salman.

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По мнению международной ассоциации FAI (Fédération Aéronautique Internationale), граница космоса обычно устанавливается на высоте 100 километров от поверхности Земли. Таким образом, иранская капсула действительно достигла космоса.

Помимо этого, на борту капсулы, как сообщает арабский новостной канал Al Jazeera, находились животные. Официально не подтверждено, о каких именно животных идет речь. Ранее, в 2013 году, Иран утверждал, что отправил двух обезьян в космос, но эта информация оспаривается.

Этот успешный тест иранской космической капсулы является важным шагом в направлении отправки первых астронавтов в космос к 2029 году, что стало одной из главных целей иранской космической агентства ISA (Iranian Space Agency).

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Однако для этого Ирану предстоит разработать более мощные ракеты и капсулы для безопасной перевозки людей. В настоящее время только США, Россия и Китай обладают этой технологией. Помимо этого, санкции США могут осложнить разработку космической капсулы, но Иран сотрудничает с Россией в сфере космических исследований.