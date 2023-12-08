Игра "The Day Before" получила негативные отзывы от игроков после релиза в раннем доступе на Steam. Многие назвали её провалом и требуют возврата денег.

Игра "The Day Before" вызвала яростное недовольство игроков после выпуска в раннем доступе на платформе Steam. Многие игроки назвали её провалом и мусором, а некоторые даже попросили вернуть им деньги за покупку.

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Игра "The Day Before" ранее была очень ожидаемой, но после выпуска оказалось, что она не соответствует ожиданиям. Разработчики обещали сложную игру в открытом мире выживания, но на деле получился простой шутер с множеством технических проблем.

Это первая игра от студии Fntastic, и многие сомневались, что разработчики справятся с таким масштабным проектом. Также были сомнения в том, что игра существовала на самом деле, и появились юридические проблемы с её именем.

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Студия Fntastic также вызывает споры своим обращением к сотрудникам и необычным способом организации работы. Студия не имеет постоянного офиса и управляется мобильно , и в ней работает более 100 сотрудников, включая добровольцев.