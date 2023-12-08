В Windows 11 добавлен счетчик символов в текстовый редактор Notepad, что сделало его более функциональным инструментом для пользователей операционной системы.

Windows 11 продолжает совершенствоваться, и на этот раз обновление затронуло знакомый всем текстовый редактор Notepad. 40 лет спустя после выпуска первой версии, Microsoft добавила в Notepad долгожданный счетчик символов. Эта функция была недоступна в стандартном Notepad, и пользователи ранее приходилось обращаться к альтернативным редакторам, таким как Notepad++.

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Обновление уже доступно пользователям Windows 11 Insider Preview (Build 26010) с версией Notepad 11.2311.29.0, но пока только для участников программы в Canary- и Dev-каналах.

Счетчик символов отображает не только общее количество символов в открытом документе, но и количество выделенных пользователем символов. Эти значения отображаются в нижней части окна Notepad.

Помимо счетчика символов, Microsoft постоянно улучшает Notepad. Недавно было объявлено об обновлении дизайна приложения, включая режим Dark Mode и улучшенную функцию поиска. Также была добавлена возможность использовать в Notepad вкладки для более удобной работы с несколькими документами одновременно.

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Эти улучшения делают Notepad более удобным и функциональным инструментом для пользователей Windows 11. Microsoft продолжает работать над совершенствованием своих продуктов, делая их более доступными и удобными для пользователей.