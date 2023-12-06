Борис Джонсон, бывший премьер-министр Великобритании, признался в озадаченности воздействием пандемии на NHS и потере 5000 сообщений WhatsApp в 2020 году на слушаниях по COVID-19.

Бывший премьер-министр Великобритании, Борис Джонсон, выразил свое удивление и недоумение от воздействия пандемии COVID-19 на работу Национальной службы здравоохранения (NHS). Это признание было сделано в ходе слушаний по коронавирусу, на которых также стало известно о потере им 5000 сообщений в WhatsApp за период с января по июнь 2020 года. Джонсон отметил, что действия правительства в начале пандемии казались "несогласованными", особенно в свете данных о возможной перегрузке NHS в марте 2020 года.

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Во время двухдневного допроса Джонсон иногда терял нить разговора. Он также вспомнил кризис с "бешеной коровой" в Британии, который первоначально заставил его скептически относиться к угрозе коронавируса, поскольку последствия оказались менее смертоносными, чем предполагалось.

В начале своих показаний Джонсон столкнулся с протестом: четыре человека были удалены из зала за прерывание его извинений перед нацией. Джонсон прибыл на слушания на три часа раньше, чтобы избежать встречи с протестующими у здания. После завершения слушаний он покинул здание под громкие освистывания и крики "лжец" от собравшихся там членов семей погибших от COVID-19.

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Джонсону предстоит еще один день допроса, в ходе которого адвокат Хьюго Кит KC будет расспрашивать его о действиях правительства в период пандемии.