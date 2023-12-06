Италия официально сообщила Китаю о своем намерении выйти из инициативы "Один пояс, один путь"

Италия официально сообщила Китаю о своем выходе из инициативы "Один пояс, один путь" (BRI), несмотря на опасения, что это решение может ухудшить двусторонние отношения и нанести ущерб итальянской экономике. В 2019 году Италия стала первой крупной западной страной, присоединившейся к этой программе торговли и инвестиций, игнорируя предупреждения США о возможных рисках для контроля над чувствительными технологиями и ключевой инфраструктурой.

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Джорджия Мелони, занявшая пост премьер-министра Италии в прошлом году, выразила желание отказаться от сделки, инициированной президентом Китая Си Цзиньпином, отметив, что участие в инициативе не принесло Италии ожидаемых экономических выгод. Соглашение 2019 года истекает в марте 2024 года, и, согласно источникам в итальянском правительстве, Рим уже направил Пекину письмо с уведомлением о не возобновлении пакта.

Правительство Италии подчеркнуло свое желание сохранить хорошие отношения с Китаем, даже несмотря на выход из BRI. Италия также будет председательствовать в G7 в 2024 году, что еще больше подчеркивает ее стремление к сильным международным связям.

Инициатива "Один пояс, один путь", запущенная в 2013 году, предусматривает сотрудничество более чем 100 стран с Китаем в инфраструктурных и строительных проектах. Однако, несмотря на присоединение Италии к инициативе, ожидаемого торгового бума не произошло, а основными бенефициарами казались китайские компании.

Итальянский экспорт в Китай увеличился, но не в той мере, как это было ожидаемо, в то время как китайский экспорт в Италию значительно вырос. Это привело к переосмыслению Италией ее роли в BRI, особенно учитывая, что ее основные торговые партнеры в еврозоне, такие, как Франция и Германия, показали более высокие уровни торговли с Китаем, не будучи участниками инициативы.

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Италия стремится поддерживать стратегические связи с Китаем: в сентябре министр иностранных дел Антонио Таджани посетил Пекин, а президент Серджио Маттарелла планирует посетить Китай в следующем году. Мелони также выразила желание посетить Пекин, хотя точная дата еще не определена.