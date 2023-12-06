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Intel и Siemens заявили о своем сотрудничестве для улучшения экологичности и эффективности в производстве полупроводников. Компании подписали соглашение о намерениях, направленное на разработку новых технологий производства и оптимизацию существующих процессов. Совместные усилия будут сосредоточены на автоматизации и цифровизации производственных процессов.
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Intel, ведущий производитель процессоров, предоставит свой опыт в области чип-производства, а Siemens внесет свои решения в области автоматизации. Основной целью сотрудничества является оптимизация управления энергопотреблением и уменьшение углеродного следа. Компании планируют исследовать способы минимизации потребления энергии и сырья в процессе производства чипов.
Как заявил Keyvan Esfarjani, исполнительный вице-президент и главный операционный директор Intel, мир нуждается в более сбалансированной, устойчивой и надежной цепочке поставок полупроводников. Расширение сотрудничества с Siemens и исследование новых областей позволят использовать решения Siemens для повышения эффективности и экологичности производственных процессов и инфраструктуры. Это соглашение принесет пользу как региональным, так и глобальным производственным цепочкам.
Cedrik Neike, генеральный директор Digital Industries и член совета директоров Siemens, подчеркнул, что компания внесет свой передовой опыт в области IoT, оборудования и программного обеспечения в это партнерство.