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Mirakl
Beeper Mini делает iMessage доступным на Android
Независимое приложение Beeper Mini позволяет пользователям Android обмениваться сообщениями через iMessage, используя протокол и серверы Apple.

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Разработчики из Beeper создали независимую версию популярного приложения iMessage от Apple для пользователей Android. Новое приложение, получившее название Beeper Mini, основано на обратном инженерном анализе протокола iMessage и позволяет напрямую подключаться к серверам Apple для отправки и получения сообщений.

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Прежде доступные способы использования iMessage на Android часто предполагали использование неофициальных и менее безопасных методов, таких как промежуточные серверы, что повышало риск утечки данных. Beeper Mini же предлагает более надежное решение, позволяя пользователям Android вести переписку с пользователями Apple, при этом сообщения отображаются в характерных для iMessage синих облачках.

Реализация Beeper Mini включает в себя использование Apple Push Notification Service для передачи сообщений и сервера для обмена ключами шифрования. Пользователи регистрируются в системе через свои учетные записи Apple ID.

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Несмотря на эффективность и стабильную работу Beeper Mini, существует риск, что Apple может принять меры против использования своих серверов сторонними приложениями, что может привести к блокировке Beeper Mini. Однако на данный момент приложение успешно функционирует, предоставляя пользователям Android возможность общаться через iMessage.

#новости
Источник: golem.de
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