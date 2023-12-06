Deutsche Wohnen может столкнуться с многомиллионным штрафом после решения Европейского суда, утверждающего право органов по защите данных налагать штрафы на компании за нарушения GDPR, даже без идентификации конкретного ответственного лица.

Европейский суд принял решение, которое может обернуться для немецкого жилищного гиганта Deutsche Wohnen многомиллионным штрафом. 5 декабря 2023 года суд вынес вердикт, согласно которому органы по защите данных вправе налагать штрафы на компании, даже если не удается определить конкретного ответственного за нарушения в области защиты данных. Однако штрафы возможны только в случаях небрежности или умышленного нарушения (дело C-807/21).

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Это решение последовало за судебным процессом против Deutsche Wohnen, начатым после того, как в ноябре 2019 года берлинский уполномоченный по защите данных Maja Smoltczyk наложил на компанию штраф в размере 14,5 миллиона евро за хранение устаревших личных данных арендаторов без возможности их удаления и без проверки на законность хранения.

Deutsche Wohnen обратилась в суд, оспаривая штраф, и дело было передано в Высший суд Берлина, который впоследствии запросил помощь у Европейского суда для разъяснения ситуации.

Согласно решению суда, компании отвечают за любые нарушения, совершенные их сотрудниками, независимо от того, занимают ли они руководящие должности. Это означает, что компания может быть привлечена к ответственности и оштрафована даже без доказательства вины конкретного лица на руководящей должности.

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Важный момент в решении Европейского суда заключается в том, что штрафы по GDPR возможны только в том случае, если компания ясно понимала, что ее действия незаконны. В случае с Deutsche Wohnen, органы по защите данных предупредили компанию о проблемах с их системой архивации еще в 2017 году, предлагая ей привести систему в соответствие с GDPR к маю 2018 года.