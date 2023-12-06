Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Европейский суд обязал Deutsche Wohnen оплатить штраф в размере €14,5 миллионов
Deutsche Wohnen может столкнуться с многомиллионным штрафом после решения Европейского суда, утверждающего право органов по защите данных налагать штрафы на компании за нарушения GDPR, даже без идентификации конкретного ответственного лица.

реклама

Европейский суд принял решение, которое может обернуться для немецкого жилищного гиганта Deutsche Wohnen многомиллионным штрафом. 5 декабря 2023 года суд вынес вердикт, согласно которому органы по защите данных вправе налагать штрафы на компании, даже если не удается определить конкретного ответственного за нарушения в области защиты данных. Однако штрафы возможны только в случаях небрежности или умышленного нарушения (дело C-807/21).

реклама

Это решение последовало за судебным процессом против Deutsche Wohnen, начатым после того, как в ноябре 2019 года берлинский уполномоченный по защите данных Maja Smoltczyk наложил на компанию штраф в размере 14,5 миллиона евро за хранение устаревших личных данных арендаторов без возможности их удаления и без проверки на законность хранения.

Deutsche Wohnen обратилась в суд, оспаривая штраф, и дело было передано в Высший суд Берлина, который впоследствии запросил помощь у Европейского суда для разъяснения ситуации.

Согласно решению суда, компании отвечают за любые нарушения, совершенные их сотрудниками, независимо от того, занимают ли они руководящие должности. Это означает, что компания может быть привлечена к ответственности и оштрафована даже без доказательства вины конкретного лица на руководящей должности.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Важный момент в решении Европейского суда заключается в том, что штрафы по GDPR возможны только в том случае, если компания ясно понимала, что ее действия незаконны. В случае с Deutsche Wohnen, органы по защите данных предупредили компанию о проблемах с их системой архивации еще в 2017 году, предлагая ей привести систему в соответствие с GDPR к маю 2018 года.

#новости
Источник: golem.de
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Пропавшие баки ракеты Vega обнаружены на свалке
Индийская лунная миссия Chandrayaan-3 возвращается на Землю
Разработка бюджетного электромобиля Tesla близка к завершению
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск объясняет, почему он никогда не будет играть в GTA 6
6
Россия бьёт рекорды по поставкам сжиженного газа в Европу — больше всего покупает Франция и Бельгия
4
Доля Ryzen в игровых ПК взлетела на 43% — геймеры массово отказываются от процессоров Intel
33
Россия перенаправляет газ на внутреннее развитие после потери части рынка Японии
2
Выход Windows 12 неминуем – Windows 11 провалилась, а Microsoft снова делает работу над ошибками
23
Rolls-Royce: водородные самолеты не будут играть роли, будущее за чистым топливом
1
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
76
Китай строит гигантский подводный детектор нейтрино для поиска происхождения космических лучей
+
Игровой процессор AMD Ryzen 7 7800X3D стал ещё дешевле, чем в Чёрную пятницу
3
WP: ВКС РФ превосходят украинские воздушные силы – МиГ-29 не могут ни обнаружить, ни догнать Су-35
3
FP: ВСУ были нужны танки Leopard для атаки, но из-за своей слабости немецкая техника держит оборону
1
Доходность майнинга существенно выросла — окупаемость топовых видеокарт составляет всего полгода
7
Су-34 получил возможность использовать одновременно 4 "умных" ФАБ-500 и показал это на видео
1
В мировой Сети появилась новая порция свежих кадров захваченной Bradley M2A2 ODS-SA под Авдеевкой
+
Исследователям из Германии удалось провести наиболее точное измерение вращения Земли
+
В РФ снизились зарплаты программистов – выгоднее работать на стройке или доставлять фастфуд
4
Выпущен драйвер NVIDIA Geforce 546.29 WHQL - опубликован полный список изменений
2
Арестович* заявил о возможности Запада одержать победу над Россией
2
NVIDIA предостерегли от модификации ИИ чипов для поставок в Китай, их быстро возьмут под контроль
1
Intel решила раскрыть правду о процессорах AMD, опубликовав материал с целым рядом откровений
15

Популярные статьи

8 оптимальных комбинаций процессора и материнской платы для недорогих игровых ПК в 2023 году
11
Ryzen 5 3600 vs FX-8320e 4Ггц - тестирование в 6 играх
37
Инструмент разработчика GPT-4 можно легко использовать не по назначению, и это серьезная проблема
6
Истребитель Ла-5 – самолёт, позволивший ВВС РККА побороться за превосходство в воздухе в период ВОВ
15
Лучший бронеавтомобиль Красной Армии - БА-11 с пушкой 45мм превосходил все мировые аналоги
2
Россия берет под полный контроль самое богатое нефтяное месторождение Ирака
4
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
10
Американский военный корабль вторгся в территориальные воды Китая
11
8 компьютерных игр, демонстрирующих тенденции игровой индустрии 2023 года
9
Консоли Xbox - не задумывайся, просто верь
+

Сейчас обсуждают

tunderklep
16:20
Тоже рад! А то столько искушений, а времени на это нет)
8 компьютерных игр, демонстрирующих тенденции игровой индустрии 2023 года
Чaтo-Б0t
16:19
Дадада, "бандера прийдэ - порядок наведе". Вот он и пришёл, теперь Некроинушка в корчах кончается. Кременную когда возьмёте, утырки? Уж год как минул.
Мировая премьера нового внедорожника Kia Sonet запланирована на 14 декабря 2023 года
Евгений Быстров
16:14
Если как на рисунке, то дорога бесполезна. Пробка собирается перед Горячим ключом, следующая в районе развязки на Джубгу. Т.е. самая большая пробка останется на месте. В Джубге и Лермонтово пробку мож...
На юге России «Автодор» построит дублера А-147
Михаил Авраменко
16:13
Бидон разваливает экономику США (удачи ему!). Ливерный Шольц конкретно разваливает экономику Германии. Санду разваливает Молдавию на два лагеря (за и против РФ) и готовит свой народ к войне с РФ по ок...
Мировая премьера нового внедорожника Kia Sonet запланирована на 14 декабря 2023 года
VAKT
16:13
Влажные мечты обосравшейся лесты о сотнях тысячах...
В Мир Танков вернулась WT auf E100 — игроки тратят сотни тысяч рублей, чтобы получить ее в ангар
Эроген Пушкин
16:13
Америкосы изобрели аэровафлю, издревне известный на руси прибор для гоняния особо наглых хохлов.
В США представили барражирующий боеприпас-перехватчик с вертикальным взлетом
Эроген Пушкин
16:10
Чо теперь делать, каг дальше жить накуй?
Акции китайских компаний рухнули на фоне ухудшения прогноза Moody's для рейтинга КНР
Джон Коннор
16:09
Пусть будет так, мне не важно, но я видел зарубежные видео с анализом, где точно такие чипы Хюникс не горели ни на одной другой карте. Возможно совокупность факторов.
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
Иосиф Джугашвили
16:06
А вот тут вы ошибаетесь. Хуникс память просто была косячная. Тот же Самсунг на этих же моделях карт работает нормально. По крайней мере срок работы без приколов, связанных с памятью больше в среднем. ...
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
Truth Sееker
16:06
Когда там доллар рухнет?
Акции китайских компаний рухнули на фоне ухудшения прогноза Moody's для рейтинга КНР
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем