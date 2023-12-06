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Mirakl
Разработка бюджетного электромобиля Tesla близка к завершению
Tesla, под руководством Элона Маска, активно разрабатывает бюджетный электромобиль, стоимость которого предполагается менее 25 000 долларов.

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Илон Маск, глава Tesla, раскрыл новые подробности о разработке доступного электромобиля компании. В своем недавнем интервью на YouTube он сообщил, что, хотя и не может делиться конкретными деталями, проект уже находится на продвинутой стадии разработки. Предполагаемая стоимость новой модели составит менее 25 000 долларов США, что делает ее одним из самых доступных вариантов в линейке Tesla.

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Маск подчеркнул, что регулярно проверяет планы производства, чтобы убедиться в успешном продвижении проекта. Несмотря на недавнее снижение цен на некоторые модели Tesla, большинство из них все еще остаются вне досягаемости для обычных покупателей. Новая, более доступная модель может значительно увеличить привлекательность электромобилей Tesla для широкой аудитории.

Особенностью этого проекта является новый производственный процесс, который Маск называет "развертыванием" автомобилей. Этот метод, по его словам, позволит снизить затраты на производство. Хотя точные детали процесса не были раскрыты, Маск утверждает, что сочетание новых технологий и масштаба производства сделает возможным выпуск автомобиля по цене менее 25 000 долларов.

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Маск говорит: "Мы работаем над созданием доступного электромобиля, который будет производиться в большом количестве. Мы уже достигли значительного прогресса в этом направлении".

#новости
Источник: golem.de
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