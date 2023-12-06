Twitch закрывает свои операции в Южной Корее из-за высоких сетевых тарифов.

Сервис онлайн-трансляций Twitch объявил о прекращении своих операций в Южной Корее с 27 февраля из-за неоправданно высокой стоимости сетевых услуг. По словам Дэна Клэнси, главы Twitch, компания пыталась снизить расходы на работу в регионе, однако столкнулась с тем, что сетевые тарифы в Южной Корее превышали стоимость аналогичных услуг в других странах более чем в десять раз.

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Южная Корея, один из крупнейших рынков киберспорта в мире, известна своими дорогими интернет-тарифами, что уже приводило к судебным спорам, в том числе с участием такого гиганта, как Netflix. Несмотря на попытки Twitch снизить сетевые расходы, в том числе эксперименты с моделью peer-to-peer и снижением качества трансляции до разрешения 720p, компания так и не смогла достичь устойчивого уровня затрат.

Клэнси выразил сожаление о таком решении, отметив, что Южная Корея играет особую роль в международном киберспортивном сообществе. Twitch насчитывал миллионы пользователей в Южной Корее, где более половины населения страны являются поклонниками киберспорта, и страна доминирует в мировом киберспорте, особенно в играх, таких как Starcraft и League of Legends.

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Следуя примеру Южной Кореи, телекоммуникационные операторы в других странах, включая Индию, второй по величине беспроводной рынок в мире, начинают требовать от провайдеров контента оплату за использование сетей.