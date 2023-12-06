Стартап Navan, занимающийся управлением расходами, объявил о сокращении 5% своего персонала в преддверии IPO

Стартап по управлению расходами Navan, ранее известный как TripActions, объявил о сокращении 5% своего штата, что составляет 145 сотрудников. Это подтвердила пресс-служба компании в комментарии TechCrunch.

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По информации от The Information, эти меры были приняты в рамках реструктуризации и стремления компании к повышению операционной эффективности и достижению прибыльности на следующем этапе развития. В октябре 2022 года Navan привлекла $150 миллионов в виде долговых обязательств и $154 миллиона в качестве капитала, что увеличило оценку компании до $9,2 миллиарда по сравнению с предыдущей оценкой в $7,5 миллиарда.

Ранее сообщалось, что компания из Пало-Альто подала заявку на конфиденциальное первичное публичное размещение акций (IPO) на сумму $12 миллиардов. В августе источник из Business Insider утверждал, что Navan планирует выход на IPO в апреле 2024 года.

Navan, первоначально сосредоточившаяся на управлении расходами на деловые поездки, расширила свои функции в области управления расходами в начале пандемии COVID-19, когда её доходы сократились до нуля. С тех пор компания конкурировала с такими игроками, как Ramp и Brex, и интегрировала ChatGPT в свои отчеты о расходах. Отметим, что и Ramp, и Brex также расширили свою деятельность в сферу деловых поездок за последние несколько лет.

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По словам генерального директора и сооснователя Navan Ариэля Коэна, обработанный объем расходов через Navan Expense в первом квартале 2023 года увеличился более чем в 3 раза по сравнению с первым кварталом 2022 года, а по сравнению с предыдущими 12 месяцами — в 4,7 раза.