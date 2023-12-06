Илон Маск ищет финансирование в размере $1 миллиарда для своего AI-стартапа xAI, уже привлек $135 миллионов.

Элон Маск, визионер и основатель таких компаний, как SpaceX и Tesla, активизировал усилия по сбору инвестиций для своего нового проекта в сфере искусственного интеллекта, известного как xAI. Документы, представленные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), указывают, что компанией уже собрано примерно $135 миллионов от четырех анонимных источников финансирования.

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Проект xAI занимается разработкой инновационного AI-продукта под названием Grok, который позиционируется как альтернатива таким решениям, как ChatGPT от OpenAI, Bard от Google и Claude от Anthropic. Отличительной чертой Grok является его способность к обработке и ответу на провокационные вопросы, которые обычно не рассматриваются другими AI-системами. Находясь в стадии разработки всего два месяца, Grok уже готовится к выпуску в тестовом режиме для пользователей услуги X Premium+.

Одним из ключевых преимуществ Grok является его интеграция с реальными данными, обновляемыми в режиме онлайн с платформы X, что потенциально может выделить его среди конкурентов. Однако эта функция требует от системы способности точно фильтровать достоверные новости от недостоверной информации.

Несмотря на своё прошлое участие в основании OpenAI, Маск покинул совет директоров этой организации в 2018 году и в последнее время выразил критику в адрес компании, особенно после инцидента с увольнением и возвращением на должность Сэма Альтмана.

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С учетом влиятельного статуса Маска в сфере технологий, привлечение необходимых $865 миллионов кажется достижимой целью, хотя поведение Маска в управлении компанией X может вызвать осторожность у потенциальных инвесторов.