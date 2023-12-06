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Fiat объявил о запуске своего электромобиля 500e на североамериканский рынок в первом квартале 2024 года. Эта модель, уже дебютировавшая в Европе в 2020 году, привлекает внимание своими компактными размерами и эффективностью. 500e будет представлен в специальном красном варианте, разработанном совместно с организацией по борьбе со СПИДом, основанной лидером группы U2 Боно.
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Электромобиль весом 3 000 фунтов обладает запасом хода в 149 миль и начальной ценой $32 500. Компания Fiat акцентирует внимание на том, что машина идеально подходит для густонаселенных городов, где узкие улицы не приспособлены для больших грузовиков, таких как Tesla Cybertruck.
В отличие от Tesla, Fiat не упомянул о подписках или автомобильном каршеринге в своем анонсе, хотя ранее компания обсуждала возможность "альтернативных бизнес-моделей" для США. Fiat также планирует постепенно выпускать другие варианты 500e, чтобы поддерживать интерес к модели, хотя точные даты и детали пока не разглашаются.