Ubisoft подтвердила разработку ремастера игры Beyond Good & Evil под названием "20th Anniversary Edition". Ранняя версия стала доступна подписчикам Ubisoft+ из-за технической ошибки.

Ubisoft подтвердила разработку ремастера культовой игры Beyond Good & Evil под названием "20th Anniversary Edition". Первоначально сообщения о ремастере появились после того, как подписчики Ubisoft+ случайно получили доступ к ранней версии проекта из-за технической ошибки. Компания оперативно подтвердила информацию и пояснила, что это была досрочная версия.

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Разработчики решили временно удалить геймплейные видеоролики из-за авторских прав, возможно, чтобы избежать недовольства в связи с ранней стадией разработки. Ремастер обещает значительные улучшения графики, управления и звука. Он также поддерживает максимальное разрешение UHD и внедряет нововведения, такие как автоматические точки сохранения и поддержка Cross-Save.

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Игра Beyond Good & Evil считается классическим секретным хитом, рассказывающим захватывающую историю репортерши по имени Джейд, раскрывающей заговор при помощи своей камеры. Релиз ремастера ожидается в 2024 году, а более подробная информация будет представлена в следующем году.