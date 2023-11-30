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Mirakl
Интернет-браузер Samsung теперь доступен для Windows
Samsung представляет свой браузер для Windows: альтернатива Google Chrome на компьютерах

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Компания Samsung выпустила свой веб-браузер для ПК под управлением Windows, предоставив пользователям альтернативу популярному Google Chrome.

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Этот шаг, как ожидается, обеспечит пользователям Samsung Galaxy более единый и удобный опыт в использовании интернета на различных устройствах. Браузер, ранее доступный в основном на мобильных устройствах, теперь можно установить на компьютеры с Windows 10 и Windows 11 через магазин Microsoft Store.

Интересно, что компания выбрала скриншот Google Chrome для иллюстрации в магазине, что может сбить с толку пользователей. Но несмотря на внешнее сходство, Samsung обещает уникальные функции и повышенный уровень безопасности для пользователей своего браузера.

Браузер Samsung Internet Browser предлагает разнообразные функции и при этом обеспечивает защиту личной конфиденциальности. Это решение предоставляет пользователям второй вариант помимо привычного Google Chrome, ставя перед ними выбор в зависимости от предпочтений.

Такой шаг также позволяет Samsung укрепить интеграцию между устройствами Galaxy и компьютерами под управлением Windows. Теперь пользователи могут беспрепятственно переключаться между устройствами, сохраняя при этом единый стиль и уровень удобства в использовании интернета.

Браузер Samsung Internet Browser уже давно завоевал популярность среди пользователей мобильных устройств, и его появление на компьютерах может привлечь новых пользователей, которые ищут альтернативу стандартным веб-браузерам.

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Для установки нового браузера пользователи могут посетить Microsoft Store и установить Samsung Internet Browser на свои устройства под управлением Windows. Таким образом, Samsung продолжает расширять свой экосистемный подход, предоставляя пользователям более широкие возможности в использовании их устройств.

Источник: pcmag.com
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