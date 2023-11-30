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Evernote, известное приложение для создания заметок, вносит изменения в свою бесплатную версию. С 4 декабря текущего года все бесплатные аккаунты столкнутся с ограничением в одном блокноте и 50 заметках.
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Этот шаг призван поощрить пользователей Evernote перейти на платные тарифы. Тем, кто участвовал в начальном тестировании нововведения (примерно 1% всех бесплатных аккаунтов), компания предложила скидку 40% на ежегодный платный план Essentials, обычно стоимостью $129,99.
В официальном блоге Evernote сообщается, что изменения вступят в силу с 4 декабря текущего года. Ограничение в 50 заметок и одном блокноте "касается количества заметок и блокнотов, которые пользователь может иметь в своем аккаунте одновременно: вы всегда можете удалить ненужный контент, чтобы остаться в пределах установленного лимита". Это не затронет существующий контент; тем, у кого количество заметок превышает установленный лимит, просто не удастся добавить что-то новое, пока они не освободят место.
Evernote отмечает, что "большинство наших бесплатных пользователей укладываются в установленные рамки - 50 заметок и один блокнот".
Компания признает, что пользователи, которым нужно больше пространства, могут решить воспользоваться альтернативными сервисами. В блоге говорится: "Мы надеемся, что вы рассмотрите возможность подписки, если вас интересует полный потенциал Evernote и вы хотите поддержать его будущее развитие".