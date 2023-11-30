Компания Apple рассматривает возможность завершения партнерства с Goldman Sachs в течение 12-15 месяцев, хотя их соглашение было продлено до 2029 года.

Компания Apple активно рассматривает возможность досрочного завершения сотрудничества с Goldman Sachs, даже несмотря на предыдущее соглашение о продлении срока партнерства до 2029 года. В соответствии с сообщением Wall Street Journal, Apple представила план, предусматривающий разрыв сотрудничества в течение 12-15 месяцев.

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Это решение, согласно экспертам, может быть обусловлено серьезными финансовыми потерями Goldman Sachs, которые, по оценкам, приближаются к нескольким миллиардам долларов. Предложенный Apple план станет важным этапом для обеих компаний и может повлечь за собой изменения в сфере финансовых услуг.

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На текущий момент неясно, будет ли у Apple готовый заменитель для Goldman Sachs, и какие последствия повлечет за собой это расставание для держателей Apple Card. Инсайдеры также утверждают, что Goldman Sachs рассматривал вариант передачи программы по выпуску кредитных карт другой компании. Ранее обсуждалась возможность передачи программы American Express, но она отклонила предложение, высказав опасения относительно показателей убытков программы.