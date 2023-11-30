Генеральный директор Tesla и SpaceX, Илон Маск, выражает свое недовольство компаниям, отказавшимся от рекламы в Twitter из-за его контроверсиальных твитов

Илон Маск высказал свое негодование в адрес компаний, приостановивших рекламу в Twitter из-за его контроверзиальных высказываний. Среди брендов, принявших такое решение, — Apple, IBM и Disney. Маск заявил, что не собирается уступать под давлением рекламодателей.

реклама

В ходе интервью на мероприятии New York Times' DealBook Summit Маск заявил: "Если кто-то пытается шантажировать меня через рекламу, через деньги, пусть идет к черту. Иди. К черту. Это ясно?" Он добавил, что не испытывает проблем с ненавистью и призвал "ненавидеть, сколько угодно".

Решение брендов приостановить рекламу на платформе пришло после того, как Маск поддержал антисемитскую конспирологическую теорию, утверждая, что евреи поддерживают замену белого населения иммигрантами. Одновременно с этим анализ от Media Matters обнаружил, что реклама этих компаний была размещена рядом с постами, содержащими пронацистский и антисемитский контент.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Это решение рекламодателей создает угрозу для финансового благосостояния Twitter, который уже сталкивается с трудностями. Маск, однако, предложил компаниям простое решение: "Не рекламируйтесь". Он также отметил, что, несмотря на свое огромное состояние, не собирается спасать Twitter в случае финансовых трудностей: "Пусть компания обанкротится из-за бойкота рекламодателей, и все будут знать, что именно вызвало банкротство".